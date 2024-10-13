Вранці 13 жовтня росіяни вдарили по Глухову керівними авіаційними бомбами. внаслідок обстрілу є суттєві руйнування.

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Що відомо про наслідки

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що під час атаки пошкодили до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі.

Н️а щастя, попередньо, люди не постраждали.

️Внаслідок російської атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

️У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,

– мовиться в повідомленні.

Також у ОВА попросили жителів Сумщини бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Росія активізувала свої атаки та постійно атакує Сумську область керованими авіаційними бомбами.