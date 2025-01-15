Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что Керченский логистический путь надо поражать комплексно и поэтапно. Потому что, по его словам, обрубая одно щупальце, будет прорастать другое.

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Как оккупанты пытаются защитить Крымский мост

Лакийчук отметил, что в целом весь Крым – это одна большая база, которая насыщена российскими средствами ПВО.

"Крымский мост – это большой логистический узел, который предусматривает автотранспортный и железнодорожный пути, а также паромную переправу, которая после недавних ударов приостановила свою работу. Это логистика с использованием больших десантных и не только кораблей", – озвучил Лакийчук.

Россияне понимают, что в отличие от Донбасса, где густая сеть дорог, Крымский мост – это одна артерия, которая объединяет с Россией, поэтому пытаются всячески защитить ее. Делают это традиционными способами.

В Керчи дислоцируется бригада Росгвардии, задача которой оборонять объекты Крыма. Пограничники и Черноморский флот несут боевое дежурство: противолодочное, противовоздушное, противокатерное. Там сосредоточены системы ПВО с С-300, С-400. Есть комплекс самообороны, в частности гидротехнические сооружения,

– отметил Лакийчук.

Россияне строят различные инженерные защитные сооружения, хотя штормами их сносит, после чего они сооружают новые. Россия, по убеждению Лакийчука, осознает, что угроза для Крымского моста есть и она радикальная.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" подытожил, что после успешных ударов ВСУ по Крыму активность врага оттуда значительно уменьшилась. Например, это касается количества запусков "Шахедов", которые летели с мысов Чауда и Тарханкут. Теперь с Крымского направления они летят значительно меньше.