Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

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Какие повреждения получили заграждения возле Крымского моста

Журналисты отметили, что российские заграждения от морских дронов у моста через Керченский пролив превратились из-за шторма в месиво.

На спутниковых снимках, сделанных 8 ноября (до шторма), 16 декабря (на следующий день после него) и 24 декабря, можно увидеть, что заграждения теперь состоят из затонувших барж и барж, стоящих на якоре. Усилия по восстановлению этих объектов пока не увенчались успехом.

Повреждения заграждений от дронов возле Крымского моста / Видео "Радио Свободы"

Стоит отметить, что шторм в Черном море также привел к затоплению танкеров с мазутом в Керченском проливе 15 декабря, что привело к экологической катастрофе в этой части акватории моря.

К слову, представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук также подтверждал, что российские баржи вблизи Крымского моста действительно могли исчезнуть из-за влияния непогоды. По словам капитана, оккупанты пытались максимально укрепить баржи и заграждения перед сезоном штормов, поэтому настроили их в два ряда.