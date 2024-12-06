Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что на Крымский мост должна быть комплексная атака.

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Взрывы в Крыму 6 декабря

Утром 6 декабря в Керчи были слышны взрывы, оккупанты даже перекрывали Крымский мост. По мнению полковника запаса, наши спецслужбы под руководством ВМС подготовили для российских оккупантов такое поздравление.

Потому что действительно шли несколько беспилотных механизмов – и воздушные беспилотники, и безэкипажные катера,

– заметил Свитан.

Военный эксперт считает, что в течение суток станет понятным, какое боевое задание было выполнено.

Как уничтожить Крымский мост

Свитан отметил, что баллистические ракеты ATACMS могут вызвать разрушение конструкции моста. Ведь масса их боевой части в версиях M48 и M57 составляет 225 килограммов. Десять ATACMS, запущенных в одну точку, точно выведут Крымский мост из строя.

По его словам, если еще для удара по мосту использовать столько же крылатых ракет вроде Taurus, Storm Shadow и SCALP, в которых боевая часть составляет до 500 килограммов, то они стопроцентно выведут его из строя.

К этому, заметил он, еще стоит добавить беспилотники и ракеты-постановщики препятствий ADM-160. Поэтому в целом речь идет о комплексной атаке на Крымский мост.

По меньшей мере 3 основных вида боевых частей, то есть ATACMS, крылатые ракеты и безэкипажные катера – их хватит, если будет заход в одну точку (моста – 24 Канал),

– сказал полковник запаса.

Он добавил, что, даже если ПВО и береговая охрана россиян ликвидирует половину средств поражения, есть возможность уничтожить Крымский мост. А наши "Нептуны" могут дошлифовать разрушенный мост, чтобы его было сложно быстро восстановить.