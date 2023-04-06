Украина имеет собственные определенные силы и способности для того, чтобы нанести удары по Крыму. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что украинские силы уже неоднократно это доказывали.
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Крым активно милитаризовали
Мусиенко напомнил, что Украина "чем-то" уничтожила в Крыму аэродром в Новофедоровке. Также в Джанкое были ликвидированы российские ракеты "Калибр"
Это были не американские ракеты – это было какое-то другое оружие. Пэтому ми имеем возможности и будем их развивать,
– подчеркнул он.
Уничтожение Крымского моста и без контрнаступления снизит логистический потенциал врага. А также отрежет российские группировки войск от соединения с материком.
"За годы оккупации Крыма россияне активно его милитаризовали. Там восстановились военные объекты, ранее не использовавшиеся после распада Советского Союза. Также большинство мобилизованных прибывают на Юг Украины именно через Крым", - отметил военный эксперт.
Какое значение для окупантов имеет Крымский мост: смотрите видео
Это очень важно
На каких участках фронта состоится украинское контрнаступление мы не можем знать. Но если его цель – освобождение всей оккупированной территории Украины, то наступление может быть направлено и на Юг Украины.
"С этой точки зрения уничтожение Крымского моста очень важно. И как только наступит момент для этого, у нас найдется необходимое оружие, которое поразит этот мост", – отметил Мусиенко.
Оккупанты в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ
- В Евпатории россияне нарыли окопы до села Заозерное. Рвы имеют протяженность 8 километров. Вырыты траншеи вдоль береговой линии, а на берегу расположены так называемые "зубы дракона" – в два ряда.
- Такие траншеи враг мог приготовить для десанта, который могут высадить на полуострове. Рвы не дадут им уйти оттуда – так считает пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
- Кроме того, оккупанты начали выводить военную технику с мест хранения На севере Крыма вблизи села Медведевка Джанкойского района они разместили танки, бронетехнику и артиллерию.