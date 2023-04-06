Україна має власні певні сили і спроможності для того, щоб завдати ударів по Криму. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що українські сили вже неодноразово це доводили.
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Крим активно мілітаризували
Мусієнко нагадав, що Україна чимось знищила в Криму аеродром у Новофедорівці. Також в Джанкої було знищено російські ракети "Калібр"
Це були не американські ракети – це була якась інша зброя. Ми маємо можливості і будемо їх розвивати,
– наголосив він.
Знищення Кримського мосту і без контрнаступу зменшить логістичний потенціал ворога. А також відріже російські угруповання військ від з'єднання з материком.
"За роки окупації Криму росіяни активно його мілітаризували. Там відновились військові об'єкти, які раніше не використовувались після розпаду Радянського Союзу. Також більшість мобілізованих прибувають на Південь України саме через Крим", – зауважив військовий експерт.
Яке значення для окупантів має Кримський міст: дивіться відео
Це дуже важливо
На яких саме ділянках фронту відбудеться український контрнаступ ми не можемо знати. Але якщо його мета – звільнення всієї окупованої території України, то наступ може бути спрямований на Південь України.
"З цієї точки зору знищення Кримського мосту дуже важливе. І як тільки настане момент для цього, у нас знайдеться необхідна зброя, яка уразить цей міст", – зазначив Мусієнко.
Окупанти в Криму готуються до контрнаступу ЗСУ
- В Євпаторії росіяни нарили окопи аж до села Заозерне. Рови мають протяжність – 8 кілометрів. Вириті траншеї уздовж берегової лінії, а на березі розташовані так звані "зуби дракона" – у два ряди.
- Такі траншеї ворог міг підготувати для десанту, який можуть висадити на півострові. Рови не дадуть їм втекти звідти – так вважає речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
- Крім того, окупанти почали виводити військову техніку з місць зберігання. На півночі Криму поблизу села Медведівка Джанкойського району вони розташували танки, бронетехніку та артилерію.