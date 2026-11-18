В ночь на 16 ноября Россия заявила о рекордной атаке украинских беспилотников, а российские и украинские мониторинговые каналы сообщили о возможном повреждении Крымского моста. На этом фоне Кремль пытается убедить собственное общество в приближении победы, в то время как европейские государства активизируют подготовку к потенциальной российской агрессии.

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Подполковник ВСУ и политический аналитик Тарас Березовец в авторском обзоре для 24 Канала разобрал сообщения о последствиях атаки на Крымский мост и объяснил, какие уязвимости российской ПВО могли выявить украинские военные. Он также проанализировал противоречия перед встречей лидеров США, Китая и России, оборонительные меры Эстонии, пояснения SpaceX относительно Starshield и новую информационную кампанию Кремля.

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Реактивные дроны могли пробить оборону Крымского моста

В ночь на 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили об украинской атаке на Керченский мост. Сергей Аксенов заявил, что из-за удара движение по мосту будет ограничено примерно до середины дня, а на территории оккупированной Керчи разворачивают оперативный штаб. По информации телеграм-канала "Крымский мост", движение транспорта перекрыли примерно в 02:22 по московскому времени, тогда как местные источники называли вероятным временем попадания промежуток между 05:40 и 06:00.

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Украинский мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщал об использовании реактивных беспилотников и нескольких взрывах. Российский провоенный блогер "Тринадцатый" также написал о попадании по мосту, но отметил, что информация о последствиях уточняется. Впоследствии телеграм-канал Mash заявил о повреждении правой арки сооружения со стороны Крымского полуострова. По его версии, конструкция якобы деформировалась примерно на 15 градусов.

Березовец предположил, что при условии подтверждения такого повреждения речь идет о попадании достаточно мощного боеприпаса. Учитывая прочность конструкции моста, боевая часть средства поражения, по его оценке, могла весить несколько сотен килограммов. Также поступали сообщения о задержках пассажирских поездов, следовавших в Крым и в обратном направлении, и о полной перекрытии автомобильного движения.

Учитывая прочность конструкции, такое повреждение могло произойти только в случае попадания боевой части массой не менее нескольких сотен килограммов. Поврежденная арка, очевидно, потребует демонтажа на определенное время– предположил Березовец.

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В Кремле сначала пытались преуменьшить значение атаки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста, а вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что их оценка продолжается. Позже Песков признал, что ни одна система защиты не способна гарантировать стопроцентное отражение столь массированных атак.

В то же время на момент подготовки обзора не было опубликовано проверенных фото или видео, которые позволили бы независимо установить характер и масштаб повреждений. В сети распространялись старые кадры, которые выдавали за последствия нового удара. Поэтому сообщения о деформации арки, ее возможном демонтаже и степени разрушений оставались неподтвержденными.

На данный момент в сети не появилось ни одного проверенного фото или видео, подтверждающего последствия атаки. Пока используют и распространяют старые видео и фотографии, которым, безусловно, не стоит доверять– предупредил подполковник.

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Несмотря на отсутствие независимого подтверждения масштабов разрушений, российские чиновники сами признали факт атаки и сообщили о повреждениях. Самым важным в этой истории Березовец считает возможный прорыв многоуровневой обороны моста. Если реактивным беспилотникам действительно удалось достичь сооружения, это ставит под сомнение эффективность российских средств противовоздушной обороны, развернутых вокруг стратегической переправы.

Крымский мост охраняют подразделения Росгвардии, ФСБ, морской охраны и другие специальные формирования. Для противодействия надводным и подводным дронам россияне используют специальные заграждения, а воздушное пространство должна прикрывать эшелонированная ПВО. Однако новые типы украинских средств поражения могут создавать угрозы, для противодействия которым эта система оказывается недостаточно эффективной.

Самое главное – оборону пробили, обнаружили эту брешь в российской ПВО. И теперь нужно бить именно по ней, чтобы добить– подчеркнул Березовец.

Применение реактивных беспилотников, если эта информация подтвердится, будет означать еще одно изменение тактики украинских ударов по мосту. Скоростные воздушные цели отличаются от морских дронов, против которых Россия в течение предыдущих лет выстраивала дополнительные линии защиты. Обнаруженная уязвимость может повлиять на дальнейшие попытки поражения переправы, хотя реальный результат последней атаки еще требует подтверждения.

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Как менялись удары по Крымскому мосту

Керченская переправа уже неоднократно становилась целью украинских операций. Первый большой удар произошел 8 октября 2022 года, когда на мосту взорвался грузовик со скрытой взрывчаткой. Согласно данным, приведенным в обзоре, речь шла примерно о 21 тонне взрывчатого вещества. Тогда обрушились две секции автомобильной части моста, а железнодорожная инфраструктура также понесла серьезные повреждения.

Восстановление полноценного движения заняло более полугода. Следующая масштабная атака была совершена 17 июля 2023 года, когда для нанесения удара были использованы морские дроны Sea Baby. Согласно информации, приведенной в обзоре, было задействовано пять аппаратов, из которых три не достигли цели, а два взорвались вблизи опор моста. В результате были нанесены новые повреждения автомобильной части и произошли перебои в железнодорожном сообщении, а полное восстановление движения состоялось к 14 октября 2023 года.

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Еще один этап пришелся на 3 июня 2025 года. Тогда, по словам Березовца, во время операции использовалось подводное средство поражения с взрывчатым веществом массой более тонны. Среди возможных типов аппаратов он назвал украинские "Толоку" и "Маричку", но не утверждал, что располагает подтверждением использования конкретной системы. В этом же контексте упомянул надводный беспилотник Magura V7.

В разные годы Украина применяла против моста принципиально разные способы поражения: от взрывчатки, спрятанной в транспортном средстве, до морских и подводных дронов. Нынешние сообщения о реактивных воздушных аппаратах указывают на возможное появление еще одного способа обойти российскую защиту. В то же время каждая новая атака требует отдельной оценки, поскольку сообщения о попаданиях и подтвержденных разрушениях не всегда совпадают.

Это уже как минимум четвертая успешная атака на мост. И теперь, очевидно, впервые с применением новейших украинских реактивных дронов. Часть из них не достигла цели, но как минимум один, судя по сообщениям, все же долетел– отметил Березовец.

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Россия потратила значительные ресурсы на защиту переправы, которая остается важной для транспортного сообщения с оккупированным полуостровом. Но украинские военные постепенно находят новые способы преодолевать оборону, вынуждая противника постоянно менять системы защиты. После сообщений об атаке 16 ноября стало очевидно, что даже усиленная охрана не устраняет риска последующих ударов.

Россия заявила о рекордном количестве сбитых дронов

Атака на Крымский мост происходила одновременно с массированным налетом на российские регионы. Министерство обороны России сообщило о якобы уничтожении 1336 украинских беспилотников авиационного типа в течение ночи на 16 ноября. Это превышает предыдущий показатель, который российское ведомство называло рекордным: 1214 аппаратов во время атаки 29 октября. Независимого подтверждения количества сбитых беспилотников нет, поэтому эти цифры отражают именно заявления российской стороны.

По сообщениям, воздушная тревога охватила более десятка регионов, среди которых Тверская, Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Владимирская, Смоленская, Нижегородская и Ростовская области. Также упоминались Краснодарский край, оккупированный Крым и Московская область. Больше всего беспилотников, по российским данным, направлялись в сторону Москвы и ее окрестностей.

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В частности, сообщалось примерно о 600 аппаратах, которые якобы провели атаку на московский регион, и 191 сбитым дроне на подлете к столице. В то же время это не самый высокий показатель, озвученный московскими властями: 30 октября мэр Сергей Собянин заявлял о 862 беспилотниках, двигавшихся в направлении региона. Важно, что приведенные цифры взяты из различных российских сообщений и не позволяют самостоятельно установить ни количество запущенных Украиной аппаратов, ни результаты работы ПВО.

Помимо Крыма и центральных регионов России, сообщалось о поражении объектов топливной инфраструктуры на юге страны. В Ростовской области под удар, по предварительным данным, попали нефтебаза и газовый объект. В городе Азов, как сообщил губернатор Юрий Слюсар, возникли пожары на четырех производственных объектах. В Краснодарском крае оперативный штаб сообщал как минимум о шести пострадавших, а в поселке Ильинский поступала информация об атаке на одноименный нефтеперерабатывающий завод.

Масштаб налета создал дополнительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны, которая одновременно должна прикрывать военные, транспортные, промышленные и административные объекты. География сообщений свидетельствует о том, что угроза больше не ограничивается приграничными районами. Однако реальные результаты отдельных ударов требуют подтверждения, поскольку российские сообщения о количестве перехватов не дают полной картины нанесенного ущерба.

Было задействовано рекордное количество воздушных средств нападения. Министерство обороны России сообщило о 1336 сбитых украинских дронах самолетного типа. Проводили атаки на более десяток российских регионов– рассказал Березовец.

Украинские средства поражения все чаще создают угрозы на большом расстоянии от фронта. Для российских властей это означает необходимость распределять ресурсы ПВО между многими регионами, а для военных предприятий и объектов топливной инфраструктуры – постоянный риск новых атак. Особое значение имеет применение реактивных дронов, которые могут затруднять перехват благодаря своим скоростным характеристикам.

Трамп сорвал привычный сценарий переговоров в Китае

После сообщений об атаках на Россию Березовец обратился к подготовке встречи лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Согласно переданным им материалам Financial Times и The Wall Street Journal, стороны столкнулись с разногласиями относительно формата переговоров и предварительного согласования повестки дня. Китайская дипломатия традиционно настаивает на том, что основные вопросы и будущие заявления должны быть согласованы еще до начала встречи глав государств.

На этот раз Вашингтон, по сообщениям, требовал более свободного формата. Дональд Трамп планировал поднять вопросы контроля над ядерным оружием и роли искусственного интеллекта в вооруженных силах. Китайская сторона, в свою очередь, не хотела превращать встречу в импровизацию, в ходе которой будут обсуждаться темы без предварительного согласования позиций.

Китай впервые нарушает собственный дипломатический протокол. Встреча пройдет без жесткой повестки дня. Для китайской дипломатии это настоящий ночной кошмар, ведь Си Цзиньпин всегда настаивает на согласовании всех вопросов заранее– пояснил Березовец.

Дополнительные противоречия возникли из-за разного отношения Пекина и Москвы к историческим аналогиям. Си Цзиньпин, по приведенной оценке, стремится избежать сравнения встречи с Ялтинской конференцией 1945 года, в которой Китай не принимал участия. В свою очередь, Путин может попытаться использовать такую параллель, чтобы представить Россию одним из центров принятия решений о будущем мировом порядке.

Для китайского руководства такая историческая рамка может быть неприемлемой, ведь она напоминает о переговорах, на которых будущее больших регионов определялось без участия других государств. Москва, напротив, заинтересована продемонстрировать, что остается равноправным участником договоренностей с США и Китаем. Пока неизвестно, как стороны будут пытаться согласовать столь разные ожидания.

Отдельные опасения относительно формата высказывают европейские союзники Украины. По материалам The Wall Street Journal, они обеспокоены тем, что вопросы, непосредственно касающиеся войны и безопасности Европы, могут обсуждаться без их участия. Березовец обратил внимание, что отсутствие европейских представителей создает риск появления политических предложений, с которыми партнерам Украины придется работать уже после завершения встречи.

Соединенные Штаты и Китай поспорили по поводу формата и повестки дня трехсторонней встречи. Пекин требовал согласовать все заранее, а США настаивали на более свободном формате. Подход Дональда Трампа возобладал, но пойдет ли это на пользу переговорам – большой вопрос– отметил подполковник.

Дипломатические разногласия касаются не только повестки дня, но и политического значения самой встречи. Китай заинтересован в контролируемом процессе и заранее определенных результатах, Трамп стремится к большей свободе для переговоров, а Кремль может использовать любой контакт как подтверждение собственного международного статуса. При этом интересы Украины и ее европейских партнеров не обязательно входят в число главных приоритетов всех участников.

Эстония готовит страну к возможному вторжению

В отличие от дипломатических дискуссий больших держав, страны Балтии уже реализуют конкретные меры по укреплению безопасности. Эстония объявила о намерении с 1 декабря закрыть три наземных пункта пропуска на границе с Россией. Одновременно правительство готовит цифровую инфраструктуру к работе даже в случае частичной или полной потери контроля над территорией страны в результате возможной агрессии.

По сообщениям Politico, эстонские власти создают резервные копии государственных и юридических данных в облачных сервисах Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также на собственных платформах. Цель такого решения – обеспечить непрерывность работы государственного аппарата, доступ к реестрам и сохранность важной информации, даже если физические серверы и учреждения окажутся под угрозой.

Это не означает, что вторжение России уже стало неизбежным, однако свидетельствует о серьезности сценариев, к которым готовятся государственные институты. Эстония пытается заранее уменьшить зависимость функционирования государства от конкретных зданий, центров обработки данных и территориальных условий.

Власти Эстонии начали готовиться к возможной оккупации со стороны России и переносят государственные архивы в облачные сервисы. Это серьезное предупреждение, которое говорит о том, что ситуация выглядит достаточно критической– отметил Березовец.

Параллельно страна усиливает военное присутствие вблизи российской границы. Согласно информации, приведенной в обзоре, в приграничные районы переброшены подготовленные воинские подразделения, а совместно с Латвией и Литвой развивается Балтийская линия обороны. Среди запланированных мер – создание примерно 150 оборонительных бункеров, в частности в приграничном уезде Ида-Вирумаа.

Особое значение имеет район Нарвы и российского Ивангорода. Березовец обратил внимание, что российские власти вводили там ограничения доступа к отдельным территориям. Он предположил, что такие меры теоретически могут затруднять наблюдение за передвижением военных или диверсионных групп вблизи границы.

По его мнению, период до запланированного закрытия пунктов пропуска требует особой бдительности со стороны эстонских правоохранительных органов и спецслужб. Среди возможных угроз он назвал провокации и попытки проникновения диверсионных групп. Однако конкретных подтверждений подготовки вторжения в указанные даты в обзоре не приведено.

Закрытие границы с 1 декабря может означать, что за эти примерно две недели российская сторона попытается совершить агрессивные действия, в частности проникновение нелегальных или диверсионных групп. Поэтому эстонским властям нужно очень внимательно следить за ситуацией– предположил военный аналитик.

Разведывательные органы отдельных стран НАТО уже предупреждали о рисках российских диверсионных и подрывных операций в Европе. Поэтому подготовка Эстонии охватывает не только традиционное укрепление границы, но и защиту государственного управления, информационных систем и критически важных данных. Для небольшой страны, непосредственно граничащей с Россией, возможность обеспечить функционирование институтов даже в чрезвычайных условиях имеет принципиальное значение.

SpaceX объясняет ограничения Starshield техническими проблемами

Отдельной темой стала ситуация вокруг спутниковой связи Starshield, которая является военной версией технологий Starlink. После сообщений об ограничении скорости сервиса компания SpaceX, по словам Березовца, начала объяснять ситуацию техническими неисправностями. Соответствующую позицию компании в комментарии PBS изложил Денис Сеник, который говорил об официальном объяснении SpaceX.

Ранее возникали вопросы относительно причин ограничений и их возможного влияния на Украину. Спутниковая связь имеет важное значение для военных операций, поэтому любые изменения в работе сервиса могут вызвать беспокойство пользователей и государственных структур. В то же время утверждения о технических неисправностях и предположения о политических мотивах являются разными версиями, требующими подтверждения.

Березовец критически оценил ситуацию для Илона Маска, учитывая сообщения о возможных слушаниях в американском Сенате. По его мнению, публичные объяснения компании могут быть связаны с необходимостью отвечать на вопросы американских законодателей о работе спутниковых систем.

История с Илоном Маском тем временем развивается по все более неблагоприятному для него сценарию. Я об этом предупреждал, и он уже начал выкручиваться– прокомментировал Березовец.

Компания, согласно приведенной информации, настаивает именно на техническом характере проблем. Однако дальнейшее выяснение обстоятельств будет зависеть от документов, объяснений SpaceX и возможных действий американских государственных органов. На момент публикации не было оснований считать доказанной причастность Маска к умышленному ограничению военной связи по политическим мотивам.

Кремль готовит депутатов к объявлению "победы"

В конце обзора Березовец обратил внимание на публикацию российского издания "Ведомости" о закрытом семинаре для депутатов Государственной думы от партии "Единая Россия". По сообщению издания, мероприятие состоялось 13–14 ноября на площадке мастерской управления "Сенеж". Представители администрации президента России якобы призвали депутатов готовиться к объявлению победы над Украиной и возвращению с фронта ветеранов так называемой специальной военной операции.

Также сообщалось, что депутатам напомнили об ограничениях, связанных с работой в условиях войны. В то же время их якобы начали готовить к возможному завершению боевых действий в ближайшем будущем. Сам факт появления такой информации в российском издании, связанном с освещением государственной политики, вызвал вопросы относительно ее истинной цели.

Березовец считает, что публикация могла быть контролируемым информационным вбросом. По его мнению, Кремлю важно убедить депутатов, элиту и население в том, что завершение войны приближается и Россия якобы уже достигла своих главных целей. При этом информационная подготовка к объявлению победы не означает реальной готовности прекратить агрессию.

Это скорее свидетельствует об информационно-психологической операции, чем о реальном факте. Такая утечка в издании "Ведомости" призвана убедить, что Москва близка к победе как никогда– пояснил Березовец.

Судя по сообщениям о семинаре, российское руководство может попытаться представить захват большей части Донбасса как победу. В то же время первоначальную цель быстрого захвата Киева предлагают подавать так, будто она никогда не входила в планы Кремля. Такая трактовка позволила бы изменить критерии успеха уже после нескольких лет войны и огромных потерь.

Впрочем, публичная позиция российской переговорной делегации остается значительно более жесткой. После переговоров в Абу-Даби Владимир Мединский заявлял о намерении России вернуть каждую пядь земли, которую Москва считает своей, на территории Украины. Эта риторика не свидетельствует о готовности отказаться от территориальных претензий или прекратить боевые действия.

Именно противоречие между сообщениями о скорой победе и продолжением российских ультиматумов стало для Березовца главным аргументом в пользу версии об информационной операции. Кремль может готовить собственное общество к новому объяснению целей войны, но публичные заявления его представителей не дают оснований говорить о реальном завершении агрессии.

В то, что они собираются продолжать войну и не заканчивать ее, я верю. А в то, что депутатам прописали темники о победе и необходимости готовиться к завершению так называемой ОСО, – точно нет– подчеркнул Березовец.

По оценке военного аналитика, сообщения о подготовке к победе следует рассматривать в совокупности с предыдущими информационными кампаниями Кремля. Российские власти пытаются поддерживать уверенность в собственном успехе даже тогда, когда их стратегические объекты подвергаются атакам, а военные планы не соответствуют ранее провозглашенным целям. Поэтому публикация о закрытом семинаре для депутатов не меняет главного: Россия продолжает войну, а ее руководство не отказывается от претензий на украинские территории.

Березовец о Крымском мосте: смотрите видео