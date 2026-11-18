Почему удары по Крымскому мосту не стоит связывать непосредственно с саммитом Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, какие последствия будет иметь повреждение моста и как Украина может использовать ситуацию, в эфире 24 Канала объяснил политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

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Операцию готовили месяцами, а не под саммит

Антонюк предостерегает от попыток найти прямую связь между успешной операцией ВСУ и датами международных встреч.

На самом деле за этими ударами стоит несколько месяцев рутинной изнурительной работы. Если это так совпало– это прекрасно, – отметил политический консультант.

Он также напомнил, что удар по Крымскому мосту стал ответом на российские атаки по украинским переправам, в частности через Днепр, в Запорожье и Киеве. Ранее Украина неоднократно воздерживалась от атак на этот объект, рассчитывая, что Россия будет соблюдать определенные правила игры.

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Последствия выходят за пределы Крыма

Повреждение Крымского моста создает проблемы не только для сообщения России с оккупированным полуостровом.

Это же не только связь Российской Федерации с оккупированной частью Крыма. Это сейчас ограниченные или полностью закрытые логистические возможности в Азовском море– пояснил эксперт.

Речь идет также об ограничении зернового трейдинга и экспорта нефти. То есть последствия могут отразиться на более широкой системе российских перевозок и торговли. О масштабе разрушений Крымского моста свидетельствуют и обнародованные после удара кадры.

Еще одна арка и сухопутный маршрут под угрозой

Отдельный фактор – возможность дальнейшего поражения моста. Если удалось разрушить одну арку, то, по мнению политического консультанта, остается потенциал для уничтожения еще одной. Это могло бы полностью отрезать Крым от России со стороны переправы.

Дополнительные трудности для оккупантов создает и огневой контроль над сухопутным маршрутом от Мариуполя. В совокупности эти факторы усиливают давление на российскую логистику.

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Украина может ответить собственной инициативой

Антонюк обратил внимание и на политическую составляющую ситуации. На фоне встречи Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне Москва может поднимать вопрос о так называемых гуманитарных договоренностях в отношении Константиновки. Однако Украина, по его словам, может предложить свой вариант.

Если Путин говорил о Константиновке, мы можем предложить Российской Федерации также открыть гуманитарный коридор, чтобы все оккупанты, находящиеся на территории Крыма, выехали на территорию международных границ Российской Федерации– отметил эксперт.

Поэтому важность операции не сводится к ее совпадению с саммитом. Прежде всего речь идет об ослаблении российской логистики и появлении дополнительных рычагов влияния на фоне дипломатических контактов.

Что еще стоит знать

Ранее "24 Канал" рассказывал, как Украина может остановить движение по Крымскому мосту, а также анализировал, на что рассчитывает Путин от саммита. О последних событиях и заявлениях участников встречи можно прочитать в хронике саммита в Шэньчжэне.