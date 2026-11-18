Чому удари по Кримському мосту не варто пов'язувати безпосередньо із самітом Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, які наслідки матиме пошкодження переправи та як Україна може використати ситуацію, в ефірі 24 Каналу пояснив політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк.

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Операцію готували місяцями, а не під саміт

Антонюк застерігає від спроб шукати прямий зв'язок між успішною операцією ЗСУ та датами міжнародних зустрічей.

Насправді за цими ударами є декілька місяців рутинної виснажливої роботи. Якщо це так збіглося– це прекрасно, – зауважив політичний консультант.

Він також нагадав, що удар по Кримському мосту став відповіддю на російські атаки по українських переправах, зокрема через Дніпро, у Запоріжжі та Києві. Раніше Україна неодноразово утримувалася від атак на цей об'єкт, розраховуючи, що Росія дотримуватиметься певних правил гри.

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Наслідки виходять за межі Криму

Пошкодження Кримського мосту створює проблеми не лише для сполучення Росії з окупованим півостровом.

Це ж не тільки зв'язок Російської Федерації з окупованою частиною Криму. Це зараз обмежені або закриті повністю логістичні можливості в Азовське море– пояснив експерт.

Ідеться також про обмеження зернового трейдингу та експорту нафти. Тобто наслідки можуть позначитися на ширшій системі російських перевезень і торгівлі. Про масштаб руйнувань Кримського мосту свідчать і оприлюднені після удару кадри.

Ще одна арка і сухопутний маршрут під загрозою

Окремий фактор – можливість подальшого ураження мосту. Якщо вдалося зруйнувати одну арку, то, на думку політичного консультанта, залишається потенціал для знищення ще однієї. Це могло б повністю відрізати Крим від Росії з боку переправи.

Додаткові труднощі для окупантів створює і вогневий контроль над сухопутним маршрутом від Маріуполя. У сукупності ці чинники посилюють тиск на російську логістику.

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Україна може відповісти власною ініціативою

Антонюк звернув увагу і на політичний вимір ситуації. На тлі зустрічі Трампа, Сі та Путіна в Шеньчжені Москва може порушувати питання так званих гуманітарних домовленостей щодо Костянтинівки. Однак Україна, за його словами, може запропонувати власний варіант.

Якщо Путін говорив про Костянтинівку, ми можемо запропонувати Російській Федерації також відкрити гуманітарний коридор, щоби всі окупанти, які перебувають на території Криму, виїхали на територію міжнародних кордонів Російської Федерації– зазначив експерт.

Тож важливість операції не зводиться до її збігу із самітом. Насамперед ідеться про послаблення російської логістики та появу додаткових важелів впливу на тлі дипломатичних контактів.

Що ще варто знати

Раніше 24 Канал розповідав, як Україна може зупинити рух Кримським мостом, а також аналізував, на що розраховує Путін від саміту. Про останні події та заяви учасників зустрічі можна прочитати в хроніці саміту в Шеньчжені.