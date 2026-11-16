Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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Как будут ремонтировать мост?

Российский чиновник отметил, что лично осмотрел состояние незаконной переправы, оценил масштабы повреждений и провел выездное заседание комиссии по дальнейшим работам.

По словам Хуснуллина, для проведения ремонта уже мобилизованы необходимые ресурсы, привлечены проектировщики и строители. Он утверждает, что опыт восстановления моста у них уже есть, а пока с руководством соседних регионов согласовываются логистические маршруты.

Оккупанты также уверяют, что автомобили и пассажирский транспорт смогут и в дальнейшем курсировать по мосту, а доставка грузов будет обеспечена.

Повреждение моста парализовало движение

Как сообщалось ранее, в понедельник утром оккупационная администрация Крыма заявила о удар по Крымскому мосту, из-за чего проезд по нему был заблокирован. Атака произошла около 05:40 утра в районе судоходной части сооружения, где боевая часть беспилотника попала в правую арку.

В результате попадания мостовая конструкция наклонилась примерно на 15 градусов. Это вызвало транспортный коллапс по обе стороны Керченского пролива.