"Запустили в реверсному режимі": окупанти намагаються відновити рух Кримським мостом

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

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Як ремонтуватимуть міст?

Російський урядовець зазначив, що особисто оглянув стан незаконної переправи, оцінив масштаби пошкоджень і провів виїзне засідання комісії щодо подальших робіт.

За словами Хуснулліна, для проведення ремонту вже мобілізували необхідні ресурси, залучили проєктувальників та будівельників. Він стверджує, що досвід відновлення мосту в них уже є, а поки з керівництвом сусідніх регіонів узгоджують логістичні маршрути.

Окупанти також запевняють, що автомобілі та пасажирський транспорт зможуть і надалі курсувати мостом, а доставку вантажів буде забезпечено.

Пошкодження мосту паралізувало рух

Як раніше повідомлялося, у понеділок вранці окупаційна адміністрація Криму заявила про удар по Кримському мосту, через що проїзд ним було заблоковано. Атака сталася близько 05:40 ранку в районі судноплавної частини споруди, де бойова частина безпілотника влучила в праву арку.

Унаслідок ураження мостова конструкція нахилилася приблизно на 15 градусів. Це спровокувало транспортний колапс по обидва боки Керченської протоки.