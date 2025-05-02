Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, в чем причина, передает 24 Канал. Напомним, что в Крыму этой ночью было неспокойно – предварительно, там дроны атаковали аэродром "Кача".

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Оккупационные власти Крыма боятся проникновения диверсантов

Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Крыму сейчас наплыв российских туристов. Именно поэтому оккупационные власти усилили проверки при въезде на Крымский мост.

В русском мире неделя праздников началась. Соответственно, много желающих оказалось поехать посетить "Крым наш". Делают они это почему-то не через новоприобретенные имперские территории, а через мост,

– отметил представитель ВМС.

Он также сообщил, что пробка образовалась на несколько тысяч машин.

"Конечно это усложнило все проверки, растянуло время. И когда появляется такая массовость, то, соответственно, должна усиливаться и бдительность, потому что во время таких массовых заездов может что-то и произойти", – добавил Плетенчук.

Как он пояснил, россияне боятся проникновения в оккупированный Крым "нежелательных гостей" – диверсантов. Учитывая то, что нагрузка увеличилась из-за "майских праздников", то они могут попасть в Крым с меньшими препятствиями.

Представитель ВМС также отметил, что Украина не отказывалась от своих планов относительно того, что незаконный российский мост в Крыму лишний.