Опасаются атак: россияне оцепили Крымский мост многоуровневой защитой

Россия усилила защиту Крымского моста, создав многоуровневую оборонительную зону. 4 октября в сети появились кадры новых укреплений.

Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.

Оккупанты готовятся к возможным атакам

На подступах к Крымскому мосту оккупанты обустроили многоуровневую оборонительную зону.

Отмечается, что несколько линий обороны должны прикрывать мост от возможных атак надводных и подводных безэкипажных катеров Сил обороны Украины.

Оккупанты усиливают защиту Крымского моста: смотрите видео

Главной задачей таких сооружений называют защиту уязвимых элементов незаконного стратегического объекта от вероятных ударов. К тому же акваторию патрулируют корабли ФСБ России.

Напомним, 2 октября "Атеш" сообщил, что Черноморский флот России перевели в режим повышенной боевой готовности. По данным партизан, российское командование приказало усилить патрулирование акватории и проводить учения по отражению возможных угроз с моря, в частности, посвященные годовщине первого удара по Крымскому мосту.