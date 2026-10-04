Опасаются атак: россияне оцепили Крымский мост многоуровневой защитой
Россия усилила защиту Крымского моста, создав многоуровневую оборонительную зону. 4 октября в сети появились кадры новых укреплений.
Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.
Оккупанты готовятся к возможным атакам
На подступах к Крымскому мосту оккупанты обустроили многоуровневую оборонительную зону.
Отмечается, что несколько линий обороны должны прикрывать мост от возможных атак надводных и подводных безэкипажных катеров Сил обороны Украины.
Оккупанты усиливают защиту Крымского моста: смотрите видео
Главной задачей таких сооружений называют защиту уязвимых элементов незаконного стратегического объекта от вероятных ударов. К тому же акваторию патрулируют корабли ФСБ России.
Напомним, 2 октября "Атеш" сообщил, что Черноморский флот России перевели в режим повышенной боевой готовности. По данным партизан, российское командование приказало усилить патрулирование акватории и проводить учения по отражению возможных угроз с моря, в частности, посвященные годовщине первого удара по Крымскому мосту.