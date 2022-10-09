Незаконная переправа, соединяющая Керченский и Таманский полуострова, стала одним из символов путинской диктатуры. Поэтому неудивительно, что на его охрану выделили немало средств, хотя и это не очень помогло.

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Наземная охрана

С обеих сторон моста подъезды к нему охраняли представители росгвардии, которые должны осматривать каждый автомобиль, желающий проехать мост. Но этот осмотр был выборочным – какой-то автомобиль останавливали, какой-то нет. Российское министерство транспорта заявляло, что осмотр грузовиков должны осуществлять с помощью специальных просвечивающих их систем. Эту систему расхваливали настолько, что ее оператор заявлял о том, что с ее помощью можно даже увидеть гайку в автомобиле. На самом мосту есть немало камер для контроля трафика, который мониторит специальный штаб.

Росгвардия отвечала за охрану моста до взрыва 8 октября. После этого диктатор Владимир Путин поручил охранять города представителям ФСБ.

Охрана на воде и под водой

На воде охраняемым мостом занимались катера – в частности типа "Граченок" и проекта "Мангуст", оснащенные различным вооружением – пулеметами, гранатометами и даже ракетными комплексами. С суши эти катера поддерживают береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельными ракетами дальностью 260 километров и комплекс "Бастион" с ракетами "Оникс".

Также мост охраняют под водой – там постоянно дежурят (или дежурили) военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. В их обязанности входит регулярный осмотр опор моста и передвижение любых объектов возле него. Системы наблюдения позволяют заметить человека за 2 километра, а судно за 3 километра.

Но если все же водолазы окажутся такими, как ПВО оккупантов, то в ход идут специальные звуковые ловушки – система Амулет-П, которая с помощью звуковых волн заставляет диверсантов выныривать из-под воды.

Кроме водолазов, катеров и ловушек для охраны моста используют боевых дельфинов. Однако их эффективность еще не подтверждена. Как минимум, помешать взрыву на мосту они не смогли – это мы уже знаем точно.

Охрана в небе

Для охраны моста даже используют спутник "Космос-К", правда о нем известно мало. Кроме того, для охраны задействуют такие самолеты как Су-27 и Ил-38, ракетный комплекс С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С1", радиолокационную систему "Подсолнух", станцию "Воронеж-ДМ" и т.д.

А теперь представьте, сколько выделяют из государственного бюджета на содержание моста, соединяющего Россию и аннексированный Крым. Из средств налогоплательщиков ежегодно выделяют миллиарды рублей на охрану путинской игрушки.

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