Незаконна переправа, яка сполучає Керченський і Таманський півострови стала одним із символів путінської диктатури. Тому й не дивно, що на його охорону виділили чимало засобів, хоч і це не дуже допомогло.

Зверніть увагу Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом і звинуватив Україну

Наземна охорона

З обох боків мосту під'їзди до нього охороняли представники росгвардії, які мали б оглядати кожен автомобіль, який хоче проїхати міст. Та цей огляд був вибірковим – якийсь автомобіль зупиняли, якийсь ні. Російське міністерство транспорту заявляло, що огляд вантажівок мають здійснювати за допомогою спеціальних систем, які просвічують їх. Цю систему розхвалювали настільки, що її оператор заявляв про те, що з її допомогою можна навіть побачити гайку в автомобілі. На самому мосту є чимало камер для контролю трафіку, який моніторить спеціальний штаб.

Росгвардія відповідала за охорону мосту до вибуху 8 жовтня. Після цього диктатор Владімір Путін доручив охороняти міст представникам ФСБ.

Охорона на воді та під водою

На воді охороною мосту займалися катери – зокрема типу "Грачонок" та проєкту "Мангуст", які оснащені різним озброєнням – кулеметами, гранатометами та навіть ракетними комплексами. З суші ці катери підтримують береговий ракетний комплекс "Бал" з протикорабельними ракетами дальністю 260 кілометрів та комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс".

Також міст охороняють і під водою – там постійно чергують (або чергували) військові водолази та спеціальні групи Чорноморського флоту. У їхні обов'язки входить регулярний огляд опор мосту та пересування будь-яких об'єктів біля нього. Системи спостереження дозволяють помітити людину за 2 кілометри, а судно за 3.

Та якщо все ж водолази виявляться такими, як ППО окупантів, то в хід ідуть спеціальні звукові пастки – система Амулет-П, яка за допомогою звукових хвиль змушує диверсантів виринати з-під води.

Крім водолазів, катерів та пасток для охорони мосту використовують бойових дельфінів. Однак їхня ефективність ще не доведена. Щонайменше, завадити вибуху на мості вони не змогли – це ми вже знаємо точно.

Охорона в небі

Для охорони мосту навіть використовують супутник "Космос-К", щоправда, про нього відомо мало. Крім того, для охорони задіюють у такі літаки як Су-27 та Іл-38, ракетний комплекс С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С1", радіолокаційну систему "Соняшник", станцію "Вороніж-ДМ" тощо.

А тепер уявіть, скільки виділяють з державного бюджету на утримання мосту, який з'єднує Росію та анексований Крим. Із коштів платників податків щороку виділяють мільярди рублів на охорону путінської цяцьки.

Цікаво – супутникові фото Кримського мосту після вибуху: дивіться відео