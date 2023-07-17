Это в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Чем могли ударить по Крымскому мосту

Военный эксперт отметил, что на всех видео и фото не повреждены снаружи парапеты и нет дыр от обломков. Это означает, что удар не был с воздуха – ни ракета, ни беспилотник. Следовательно, это удар снизу.

Скорее всего, это был взрыв надводного беспилотника – примерно 200 килограммов тротила,

– объяснил Роман Свитан.

"Именно такой взрыв мог поднять пролет моста и разрушить его. Причем именно снизу, анализируя все те кадры, которые сейчас есть", – добавил военный эксперт.

Какой еще мост нужно разрушить

Так называемая оккупационная власть Крыма предлагает альтернативу атакованному Крымскому мосту. Она призывает ехать через Джанкой, Бердянск, Мариуполь и Таганрогский мост.



Альтернативный маршрут россиян / РосСМИ

Роман Свитан отметил, что до Таганрогского моста мы также можем достать с теми средствами, которые у нас есть. По его мнению, если будет дано разрешение на такую работу, то нужно разрушить еще и Таганрогский мост.

"Он очень важен. Через Таганрогский мост идет 70% процентов военной амуниции, а через Крымский – 30%. Именно поэтому его также следует разрушить, как и Крымский", – подчеркнул военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

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На саммите все же было принято какое-то решение, и после него началось движение по подготовке летательного состава и инженерно-технического состава.

"Где-то с десяток стран нам предлагают свои площадки. Скорее всего, обучение будет проходить, это будет эскадрильное – состоит из 12 летчиков и 12 самолетов. Это займет примерно 3 месяца”, – рассказал Свитан.

Он добавил, что если мы все вместе дожмем Белый дом, то самолеты можно получить уже в октябре, а это можно сделать. Ведь впереди выборы, а общественное мнение оказывает большое влияние на принятие решений.

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