Це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чим могли вдарити по Кримському мосту

Військовий експерт зазначив, що на всіх відео та фото не пошкоджені ззовні парапети та немає дір від уламків. Це означає, удар не був з повітря – ні ракета, ні безпілотник. Отже, це удар знизу.

Скоріш за все, що це був вибух надводного безпілотника – приблизно 200 кілограмів тротилу?

– пояснив Роман Світан.

"Саме такий вибух міг підняти проліт мосту та зруйнувати його. При чому саме знизу, аналізуючи всі ті кадри, які зараз є", – додав військовий експерт.

Який ще міст треба зруйнувати

Окупаційна так звана влада Криму пропонує альтернативу атакованому Кримському мосту. Вони закликають їхати через Джанкой, Бердянськ, Маріуполь та Таганрозький міст.



Альтернативний маршрут росіян / РосЗМІ

Роман Світан зазначив, що до Таганрозького мосту ми також можемо дістати з тими засобами, які в нас є. На його думку, якщо буде даний дозвіл на таку роботу, то треба зруйнувати ще й Таганрозький міст.

"Він дуже важливий. Через Таганрозький міст йде 70% відсотків військової амуніції, а через Кримський 30%. Саме тому його також варто зруйнувати, як і Кримський", – наголосив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

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На саміті все ж було прийнято якесь рішення й після нього почався рух на підготовку літального складу та інженерно-технічного складу.

“Десь з десяток країн нам пропонують свої майданчики. Скоріш за все, навчання буде відбуватися, це буде ескадрильне – складається з 12 льотчиків та 12 літаків. Це займе приблизно 3 місяці”, – розповів Світан.

Він додав, якщо ми всі разом дотиснемо Білий дім, то літаки можна отримати вже у жовтні, а це можна зробити. Адже попереду вибори, а суспільна думка дуже впливає на прийняття рішень.

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