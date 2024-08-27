Соответствующее заявление Зеленский сделал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Судьба Крымского моста

В ответ на вопрос о Крымском мосте Владимир Зеленский отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство.

Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано, или поздно, надо, чтобы оно произошло, а потом сказать об этом,

– сказал Зеленский.

Заметим, что на днях представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что украинские защитники уже разработали план деоккупации Крыма. Также существует план, как уничтожить Керченский мост. Впрочем Юсов добавил, что реальность гораздо сложнее, а потому сказать, когда будет разрушена незаконная застройка – трудно.

Недавно российские оккупанты начали строить вдоль Керченского моста новую конструкцию, которая похожа на параллельный мост. В сети предполагают, что она создана, чтобы защитить незаконную застройку от атак ВСУ.