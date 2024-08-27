Відповідну заяву Зеленський зробив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Доля Кримського моста

У відповідь на питання про Кримський міст Володимир Зеленський зауважив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір.

Я думаю так: якщо ми хочемо, щоб щось сталось рано, або пізно, треба, щоб воно сталось, а потім сказати про це,

– сказав Зеленський.

Зауважимо, що днями представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що українські захисники вже розробили план деокупації Криму. Також існує план, як знищити Керченський міст. Втім Юсов додав, що реальність набагато складніша, а тому сказати, коли буде зруйнована незаконна забудова – важко.

Нещодавно російські окупанти почали будувати вздовж Керченського мосту нову конструкцію, яка подібна на паралельний міст. У мережі припускають, що вона створена, аби захистити незаконну забудову від атак ЗСУ.