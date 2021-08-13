Уже 40 стран примут участие в Крымской платформе

В Киеве накануне Дня государственного флага состоится дипломатическое мероприятие, направленное на деоккупацию полуострова, Крымская платформа. Участие в ней уже подтвердили 40 стран и международных организаций.

Только два дня назад участников было 38, сейчас количество округлилась до 40. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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40 государств и организаций приедут в Киев

Еще 11 августа было известно, что на первую Крымскую платформу приедут 38 стран, однако их количество возросло.

Я рад объявить, что у нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы: это государства и международные организации. Мы исправим историческую ошибку, которая была допущена в первые годы украинской войны,

– рассказал глава МИД.

Кулеба пояснил: тогда не было создано ни одного механизма для системной работы по деоккупации полуострова.

Крымская декларация

Одно из важных соглашений, которое примут 23 августа во время первого саммита Крымской платформы, будет Крымская декларация.

Как рассказал Дмитрий Кулеба, этот документ будет открыт для дальнейшего присоединения других государств. Речь идет о тех, которые по какой-то причине не смогли принять участия в первом саммите.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

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