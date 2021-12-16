Радостную новость сообщил Александр Ткаченко. Он заявил, что такое решение – однозначная победа для Украины.
Заметьте Борщ – это вера украинцев, а теперь о нем знают все, – Клопотенко
Так как она наглядно свидетельствует, что культура Крыма является чрезвычайной и ее необходимо оберегать. На международном уровне,
– подчеркнул политик.
Ткаченко отметил, что благодарен Евгению Нищуку за старт инициативы. Также политик поблагодарил команды Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело.
Орьнек – орнамент из легенд
- Орьнек является одним из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа.
- Орнамент соединил в себе истории многих цивилизаций, которые развивались на территории полуострова. В частности, скифской, античной, византийской, тюркской.
- Орьнек украшал разнообразные предметы быта и культа. В частности, одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия.
Россия присвоила свыше 4 тысяч памятников
- По данным ЮНЕСКО, Россия присвоила свыше 4 тысяч памятников на территории оккупированного Крыма.
- Более того, страна-агрессор не выполняет свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.
- В частности, на объектах культурного наследия проводят незаконные "археологические раскопки". А немало артефактов вообще вывозят в Россию.
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Публикация Ткаченка:
Крымскотатарский орнамент Орьнек и знания о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.
Буквально только что это решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.
Это однозначная победа для Украины. Так как она наглядно свидетельствует, что культура Крыма является чрезвычайной и ее необходимо оберегать. На международном уровне.
Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело.