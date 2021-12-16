Радісну новину повідомив Олександр Ткаченко. Він заявив, що таке рішення – однозначна перемога для України.

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Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні,

– наголосив політик.

Ткаченко наголосив, що вдячний Євгену Нищуку за старт ініціативи. Також політик подякував командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що завершили цю відповідальну справу.

Орьнек – орнамент з легенд

Орьнек є одним з найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.

Орнамент поєднав у собі історії багатьох цивілізацій, які розвивалися на території півострова. Зокрема, скіфської, античної, візантійської, тюркської.

Орьнек прикрашав різноманітні предмети побуту та культу. Зокрема, одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.

Росія привласнила понад 4 тисячі пам'яток

За даними ЮНЕСКО, Росія привласнила понад 4 тисячі пам'яток на території окупованого Криму.

Ба більше, країна-агресорка не виконує свої зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території.

Зокрема, на об'єктах культурної спадщини проводять незаконні "археологічні розкопки". А чимало артефактів взагалі вивозять в Росію.

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Допис Ткаченка:

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.

Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні.

Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу.