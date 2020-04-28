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      Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства, в мае придется закрываться

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      Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства
      Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства / facebook.com/groups/atr.tv/

      Крымскотатарский телеканал ATR без финансирования закроется до дня депортации крымских татар 18 мая. Ранее президент Владимир Зеленский уверял, что ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

      Заместитель генерального директора телеканала, журналист Айдер Муждабаев рассказал, что в целом ситуация очень странная, пишет "Украинская правда".

      Обратите внимание Ищем решение: Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

      Он напомнил, что 26 февраля президент Владимир Зеленский пообещал, что проблема с финансированием телеканала будет решена.

      Сначала казалось, что процесс "сдвинулся с места" и телеканал сможет оплатить все долги. По словам журналиста, потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы.

      Завтра (29 апреля – 24 канал) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов,
      – добавил Айдер Муждабаев.

      Журналист отметил, что канал не производит собственный продукт, а работает только в плане информирования людей на полуострове относительно коронавируса.

      По словам журналиста, если не откроют финансирование, то канал будет вынужден закрыться в начале мая.

      Что известно о телеканале ATR?ATR – единственный в мире крымскотатарский телеканал. Он входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

      Гендиректор ATR Ленур Ислямов в январе заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.

      Что известно о проблемах с финансированием телеканала ATR

      • 10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета.
      • В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал не получил средства из госбюджета, уволил часть редакции и остановил производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.
      • Владимир Зеленский отреагировал на проблему и пообещал уладить ситуацию. Однако до сих пор телеканал не получил финансирование.

      С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вел трансляцию из Киева. В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR. 

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Кабинет Министров Украины Финансы Владимир Зеленский Новости Крыма Аннексия Крыма Журналисты Крымские татары
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