Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства, в мае придется закрываться

Крымскотатарский телеканал ATR без финансирования закроется до дня депортации крымских татар 18 мая. Ранее президент Владимир Зеленский уверял, что ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Заместитель генерального директора телеканала, журналист Айдер Муждабаев рассказал, что в целом ситуация очень странная, пишет "Украинская правда".

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Он напомнил, что 26 февраля президент Владимир Зеленский пообещал, что проблема с финансированием телеканала будет решена.

Сначала казалось, что процесс "сдвинулся с места" и телеканал сможет оплатить все долги. По словам журналиста, потом начались сложности, министерство культуры заставило переделывать все документы.

Завтра (29 апреля – 24 канал) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов,

– добавил Айдер Муждабаев.

Журналист отметил, что канал не производит собственный продукт, а работает только в плане информирования людей на полуострове относительно коронавируса.

По словам журналиста, если не откроют финансирование, то канал будет вынужден закрыться в начале мая.

Что известно о телеканале ATR?ATR – единственный в мире крымскотатарский телеканал. Он входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.



Гендиректор ATR Ленур Ислямов в январе заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.

Что известно о проблемах с финансированием телеканала ATR

10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета.

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал не получил средства из госбюджета, уволил часть редакции и остановил производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

Владимир Зеленский отреагировал на проблему и пообещал уладить ситуацию. Однако до сих пор телеканал не получил финансирование.

С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вел трансляцию из Киева. В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.