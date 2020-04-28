Кримськотатарському телеканалу ATR не виділили кошти, в травні доведеться закриватися

Кримськотатарський телеканал ATR без відсутності фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня. Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.

Заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдер Муждабаєв розповів, що загалом ситуація дуже дивна, пише "Українська правда".

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Він нагадав, що 26 лютого президент Володимир Зеленський пообіцяв, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена.

Спершу здавалося, що процес "зрушився з місця" і телеканал зможе оплатити всі борги. За словами журналіста, потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи.

Завтра (29 квітня – 24 канал) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвування людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків,

– додав Айдер Муждабаєв.

Журналіст наголосив, що канал не виробляє власний продукт, а працює лише в плані інформування людей на півострові про коронавірус.

За словами журналіста, якщо не відкриють фінансування, то канал буде змушений закритися на початку травня.

Що відомо про телеканал ATR?ATR – єдиний у світі кримськотатарський телеканал. Він входить до складу холдингу Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники — Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.



Гендиректор ATR Ленур Іслямов у січні заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.

Що відомо про проблеми із фінансуванням телеканалу ATR

10 лютого єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету.

У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, звільнив частину редакції і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

Володимир Зеленський відреагував на проблему та пообіцяв владнати ситуацію. Однак досі телеканал не отримав фінансування.

З 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російську ліцензію. З 17 червня 2015 року ATR вів трансляцію з Києва. У 2016 році Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку телеканалу ATR.