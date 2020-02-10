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      Крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали госфинансирование, – заявление редакции

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      Телеканала ATR заявляет, что ему заблокировали счет / atr.ua

      Руководство телеканала ATR заявляет, что первому крымскотатарскому телеканалу в очередной раз заблокировали государственное финансирование. Это несмотря на 50 миллионов гривен, которые на 2020 год были выделены из государственного бюджета на работу телеканала.

      Государство отказывается помогать единственному крымскотатарскому телеканалу, который вытолкали из Крыма, заявил по этому поводу журналист ATR Айдер Муждабаев.

      К слову: Минкульт выделит деньги на развитие крымскотатарской культуры и канала ATR

      Мы остаемся едва ли не единственным мостом между Крымом и материковой Украиной. Конечно же, никому и в голову не могло прийти, что финансировать нас может быть ненужным государству. Это все равно, что сказать "До свидания!" людям, которые оказались в оккупации,
      – заявил журналист.

      Как сообщает телеканал ATR, часть из предусмотренных 50 миллионов уже пришла телеканалу, но казначейство заблокировало их вместе со счетом медиа.

      В то же время там рассказали, что за прошлый год государственное финансирование было предоставлено телеканалу 28 декабря – в первый день длительных государственных выходных, которые продлились до 2020 года. Тогда банки не работали и, как следствие, телеканал был вынужден вернуть деньги государству.

      На сообщение о блокировке счета крымскотатарского телеканала уже отреагировала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она заявила, что "как-то все забыли" об оккупации Крыма.

      "Я могу назвать нынешнее событие вокруг телеканала ATR лишь одним словом – измена. Это предательство Крыма украинским государством", – заявила журналистка.

      Айдер Муждабаев о блокировке счета ATR: смотрите видео

      Что о проблемах с финансированием ATR говорят во власти?Ранее министр культуры Владимир Бородянский уже реагировал на пробелмы с финансированием телеканала ATR. Он уверял, что поддержка крымских татар, как коренного народа Украины, является одним из важнейших приоритетов Украины.

      В частности, говорилось и о поддержке крымскотатарского телевидения. Бородянский пообещал, что предусмотренные 50 миллионов гривен для крымскотатарского телевидения будут выплачены в полном объеме.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Владимир Бородянский Новости Крыма Аннексия Крыма Журналисты Крымские татары
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