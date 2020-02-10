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      Кримськотатарському телеканалу ATR заблокували держфінансування, – заява редакції

      67 Читать новость на русском
      Телеканалу ATR заявляє, що йому заблокували рахунок / atr.ua

      Керівництво телеканалу ATR заявляє, що першому кримськотатарському телеканалу вкотре заблокували державне фінансування. Це попри 50 мільйонів гривень, які на 2020 рік були виділені з державного бюджету на роботу телеканалу.

      Держава відмовляється допомагати єдиному кримськотатарському телеканалу, який виштовхали з Криму, заявив з цього приводу журналіст ATR Айдер Муждабаєв.

      До слова: Мінкульт виділить гроші на розвиток кримськотатарської культури і каналу ATR

      Ми залишаємося чи не єдиним мостом між Кримом і материковою Україною. Звичайно ж, нікому і в голову не могло прийти, що фінансувати нас може бути непотрібним державі. Це все одно, що сказати "До побачення!" людям, які опинилися в окупації,
      – заявив журналіст.

      Як повідомляє телеканал ATR, частина з передбачених 50 мільйонів вже прийшла телеканалу, але казначейство заблокувало їх разом з рахунком медіа.

      Водночас там розповіли, що за минулий рік державне фінансування було надано телеканалу 28 грудня – у перший день тривалих державних вихідних, що протривали до 2020 року. Тоді банки не працювали і, як наслідок, телеканал був змушений повернути гроші державі.

      На повідомлення про блокування рахунку кримськотатарського телеканалу вже відреагувала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. Вона заявила, що "якось усі забули" про окупацію Криму.

      "Я можу назвати нинішню подію довкола телеканалу ATR лише одним словом – зрада. Це зрада Криму українською державою", – заявила журналістка.

      Айдер Муждабаєв про блокування рахунку ATR: дивіться відео

      Що про проблеми з фінансуванням ATR кажуть у владі?Раніше міністр культури Володимир Бородянський вже реагував на пробелми з фінансуванням телеканалу ATR. Він запевняв, що  підтримка кримських татар, як корінного народу України, є одним з найважливіших пріоритетів України.

      Зокрема, мовилося і про підтримку кримськотатарського телебачення. Бородянський пообіцяв, що передбачені 50 мільйонів гривень для кримськотатарського телебачення будуть виплачені у повному обсязі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Журналісти Медіа Новини Криму Анексія Криму Володимир Бородянський
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