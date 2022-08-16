Диджея, включившего в крымском караоке украинскую песню, бросили за решетку

Диджей в Крыму решил понемногу приучать жителей полуострова к хорошей украинской музыке. Оккупантам это не очень понравилось.

"Хлопок" на аэродроме вблизи Саков дал россиянам четкий сигнал – полуостров остается украинским и будет освобожден от оккупантов. Многие россияне уже поняли намек и начали бежать, а вот структуры врага до сих пор верят, что им удастся удержать "русский мир".

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Арест диджея за украинскую песню

В крымском городе Щелкино, в кафе "Краб" диджей решил познакомить посетителей с хорошей музыкой и хоть как-то повлиять на их души. Он включил песню украинского рэпера YARMAK "Дикое поле", сопровождаемую трансляцией видеоклипа через проектор.

В клипе демонстрируется символика героического полка "Азов", а завершается видеоряд надписью "Слава Украине". Конечно, у россиян из-за этого началась истерика.

Диджея, которого зовут Юрий Родионов, сразу задержали и бросили за решетку на 10 суток, аргументируя это административным правонарушением, а именно демонстрацией символов, которые находятся в россии под запретом. Диджей признал вину частично и свалил все на Дмитрия Гента, который заказал песню и заплатил деньги за ее трансляцию в кафе.

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