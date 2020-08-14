В оккупированном Россией Крыму мужчина за рулем наехал на группу детей. В результате погибла 4-летняя девочка, еще двое получили травмы.

Произошло смертельное ДТП в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Водитель автомобиля ВАЗ наехал на группу детей, сообщает МВД РФ, передает 24 канал.

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Как произошло ДТП с детьми

Вечером в селе Новосельцево 34-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по проселочной дороге "Светлое – Новосельцево".

Он наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар.

На пешеходной зоне как раз шли три девочки: 10, 4 и 2 лет.

В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и попали в больницу.

Полиция установила: мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В 2016 году Джанкойский районный суд лишил его права управления сроком на 18 месяцев.

Из-за появления препятствия в виде насыпи грунта правоохранители вынесли постановление об административном правонарушении и объявили административное расследование. Что произошло с самим водителем, и объявили ли ему подозрение – пока неизвестно.