В Крыму мужчина без водительских прав въехал в толпу детей: 4-летняя девочка погибла
В оккупированном Россией Крыму мужчина за рулем наехал на группу детей. В результате погибла 4-летняя девочка, еще двое получили травмы.
Произошло смертельное ДТП в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Водитель автомобиля ВАЗ наехал на группу детей, сообщает МВД РФ, передает 24 канал.
К слову В Киеве отец с сыном перебегали дорогу: мальчика сбил мотоцикл – видео
Как произошло ДТП с детьми
- Вечером в селе Новосельцево 34-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по проселочной дороге "Светлое – Новосельцево".
- Он наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар.
- На пешеходной зоне как раз шли три девочки: 10, 4 и 2 лет.
- В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и попали в больницу.
Полиция установила: мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В 2016 году Джанкойский районный суд лишил его права управления сроком на 18 месяцев.
Из-за появления препятствия в виде насыпи грунта правоохранители вынесли постановление об административном правонарушении и объявили административное расследование. Что произошло с самим водителем, и объявили ли ему подозрение – пока неизвестно.