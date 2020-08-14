В окупованому Росією Криму чоловік за кермом наїхав на групу дітей. В результаті загинула 4-річна дівчинка, ще двоє отримали травми.

Сталася смертельна ДТП у Джанкойському районі окупованого Криму. Водій автомобіля ВАЗ наїхав на групу дітей, повідомляє МВД РФ, передає 24 канал.

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Як сталася ДТП з дітьми

Увечері у селі Новосельцево 34-річний водій автомобіля ВАЗ рухався польовою дорогою "Світле – Новосельцево".

Він наїхав на насип ґрунту, а потім виїхав на тротуар.

На пішохідній зоні якраз ішли три дівчинки: 10, 4 і 2 років.

В результаті ДТП чотирирічна дівчинка загинула, ще двоє дівчаток отримали травми і потрапили в лікарню.

Поліція встановила: чоловік не мав при собі посвідчення водія. У 2016 році Джанкойський районний суд позбавив його права керування терміном на 18 місяців.

Через появу перешкоди у вигляді насипу ґрунту правоохоронці винесли ухвалу про адміністративне правопорушення і оголосили адміністративне розслідування. Що сталося із самим водієм, та чи оголосили йому підозру – наразі невідомо.