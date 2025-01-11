Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Один из таких пунктов обнаружили в Евпатории.

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Где расположены опорные пункты в Крыму

В оккупированном Крыму российские военные используют заброшенные многоэтажки для обустройства своих опорных пунктов.

Агенту "Атеш" удалось разведать один из таких пунктов, который расположен в Евпатории.

Опорные пункты россиян в Евпатории / Фото "Атеш"

Территорию взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы. Возле пункта зафиксировано военную технику и личный состав,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что размещение военных объектов в гражданских застройках Крыма стало системной практикой оккупационных войск. В движении отметили, что такие действия имеют двойное назначение: обеспечение "обороны" полуострова и банальный "отжим" гражданских объектов для собственного обогащения.