Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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"Атеш" обнаружил склад боеприпасов возле села Добрушино

Проводя разведку, агент движения "Атеш" раскрыл замаскированный склад боеприпасов. Оккупанты разместили его на окраине села Добрушино.

Возле объекта зафиксировано перемещение российской техники и личного состава. Сам склад враг обнес фортификационными сооружениями.

Несмотря на то, что склад пытались разместить в глуши и замаскировать, – это не помогло. Оккупанты просто не способны скрывать от нас важные и тем более военные объекты,

– подчеркнули в "Атеш".

Также добавили, что всю информацию оперативно передают Силам обороны Украины.

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Где расположен вражеский склад боеприпасов возле села Добрушино / Фото "Атеш"