Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Дивіться також Окупанти змушені переміщувати техніку та боєприпаси через страх перед ударами ЗСУ

"Атеш" виявив склад боєприпасів біля села Добрушине

Проводячи розвідку, агент руху "Атеш" розкрив замаскований склад боєприпасів. Окупанти розмістили його на околиці села Добрушине.

Біля об'єкта зафіксовано переміщення російської техніки й особового складу. Сам склад ворог обніс фортифікаційними спорудами.

Попри те, що склад намагалися розмістити в глушині та замаскувати – це не допомогло. Окупанти просто не здатні приховувати від нас важливі й тим більше військові об'єкти,

– наголосили в "Атеш".

Також додали, що всю інформацію оперативно передають Силам оборони України.

Читайте також Окупантів у Криму чекає сюрприз: Сили оборони отримали секретну карту точок

Де розташований ворожий склад боєприпасів біля села Добрушине / Фото "Атеш"