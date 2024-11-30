Так, "Атеш" дослідив оборонні споруди загарбників уздовж Чорноморського району, передає 24 Канал.

Дивіться також Учасниці руху "Зла мавка" розповіли, як використовують винахідливість у боротьбі з окупантами

Викриті цілі для нових ударів по Криму

Партизани виявили цілий ланцюжок оборонних укріплень, де розташовуються особовий склад та озброєння для відбиття можливих атак з боку СОУ.

Карту точок з подробицями ми оперативно надали нашим друзям із Сил оборони України, що дасть їм можливість якнайретельніше планувати найближчі операції,

– повідомили у русі опору.

"Атеш" подякував своїм агентам з окупаційної армії Росії, які надають інформацію про нові споруди ворога у Криму.

Де ворог ховає зброю для відбиття атак СОУ: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно ГУР здійснило блискавичну операцію у тилу противника, знищивши екіпаж безпілотників на Курщині.