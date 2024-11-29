Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ukraїner Q. За словами "Злої мавки", найбільшою загрозою для учасників руху опору є камери, адже окупанти встановили їх буквально "на кожному стовпі".

Читайте також "Зла Мавка": історія виникнення жіночого руху спротиву на окупованих територіях

Рух спротиву розповів про життя на окупованих територіях

Співзасновниці руху "Зла мавка" розповіли, що російські військові абсолютно не намагаються адаптуватися до умов на окупованих територіях, а радше навпаки.

Вони (росіяни, – 24 Канал) насаджують своє і не хочуть навчатися чужому. Намагаються стерти всю нашу гідність, історію, ідентичність,

– розповіли жінки.

В учасниць руху також запитали, чи виникали колись ситуації, коли їхня винахідність дивувала навіть їх самих.

Мені здається, що це буває щоразу, коли ми вигадуємо нову акцію спротиву. Окупанти шукають активістів постійно, тому нам щоразу доводиться ставати винахідливішими,

– розповіла одна з українок.

Інші жінки порадили поставити їм це запитання вже після закінчення війни. Учасниці руху розповіли також про свої талісмани, які надають їм сили.

"В мене є талісман. В мене є фото мого дідуся. Він сам з Донбасу – в вишиванці, гарний дуже, розумний. Коли в мене немає зовсім сили, я уявляю, що б він сказав про все це. А потім, як уявлю, встаю і йду робити все, що треба", – поділилася своєю історією учасниця руху спротиву.

Важливо! Якщо ви зараз перебуваєте на окупованих територіях – зв'язатися з рухом "Зла мавка" можна через їхній сайт. Також усім українцям важливо говорити про рух спротиву в окупації. За словами самих учасниць, щоб люди продовжували спротив, їм потрібно знати, що вони це роблять не дарма.