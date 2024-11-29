Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Ukraїner Q. По словам "Злой мавки", наибольшей угрозой для участников движения сопротивления являются камеры, ведь оккупанты установили их буквально "на каждом столбе".

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Движение сопротивления рассказало о жизни на оккупированных территориях

Соучредители движения "Злая мавка" рассказали, что российские военные совершенно не пытаются адаптироваться к условиям на оккупированных территориях, а скорее наоборот.

Они (россияне, – 24 Канал) насаждают свое и не хотят учиться чужому. Пытаются стереть все наше достоинство, историю, идентичность,

– рассказали женщины.

У участниц движения также спросили, возникали ли когда-то ситуации, когда их изобретательность удивляла даже их самих.

Мне кажется, что это бывает каждый раз, когда мы придумываем новую акцию сопротивления. Оккупанты ищут активистов постоянно, поэтому нам каждый раз приходится становиться более изобретательными,

– рассказала одна из украинок.

Другие женщины посоветовали задать им этот вопрос уже после окончания войны. Участницы движения рассказали также о своих талисманах, которые придают им силы.

"У меня есть талисман. У меня есть фото моего дедушки. Он сам с Донбасса – в вышиванке, красивый очень, умный. Когда у меня нет совсем силы, я представляю, что бы он сказал обо всем этом. А потом, как представлю, встаю и иду делать все, что надо", – поделилась своей историей участница движения сопротивления.

Важно! Если вы сейчас находитесь на оккупированных территориях – связаться с движением "Злая мавка" можно через их сайт. Также всем украинцам важно говорить о движении сопротивления в оккупации. По словам самих участниц, чтобы люди продолжали сопротивление, им нужно знать, что они это делают не зря.