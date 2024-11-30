Так, "Атеш" исследовал оборонительные сооружения захватчиков вдоль Черноморского района, передает 24 Канал.

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Разоблачены цели для новых ударов по Крыму

Партизаны обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.

Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательно планировать ближайшие операции,

– сообщили в движении сопротивления.

"Атеш" поблагодарил своих агентов из оккупационной армии России, которые предоставляют информацию о новых сооружениях врага в Крыму.

Где враг прячет оружие для отражения атак СОУ: смотрите видео

Напомним, что недавно ГУР осуществило молниеносную операцию в тылу противника, уничтожив экипаж беспилотников на Курщине.