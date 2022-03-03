В Крыму оккупанты мобилизовывают украинцев забирают телефоны и принудительно отправляют воевать
Планы России быстро захватить Украину провалились. Кроме того, ВСУ наносит врагу такие огромные потери, что оккупанты вынуждены проводить срочную преступную мобилизацию.
Армия оккупантов понесла очень большие потери в наступлении на Украину. ВСУ ликвидировали тысячи врагов, еще сотни находятся в плену.
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Принудительная мобилизация в Крыму
С 28 февраля оккупанты проводят преступную мобилизацию в Крыму. Украинских граждан вызвали в "военкоматы" якобы для сверки сведений в личных делах.
Сразу по прибытии у мужчин забирали мобильные телефоны и отправляли в "республиканский военкомат", что в Симферополе. Родственники "мобилизованных" уже пытаются найти тех, кого забрали в оккупантскую армию.
На данный момент преступно мобилизованных собирают в школах Армянска, Джанкоя и Красноперекопска. Против "мобилизации" в Симферополе начали развешивать антивоенные листовки.
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