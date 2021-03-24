Россияне в оккупированном Крыму начали застраивать памятники садово-паркового искусства. Например, Форосский парк, на котором уже есть 6 строительных площадок.

Фактическим застройщиком парка является компания "Ак Барс".

Читайте также Россия "просит" украинцев отказаться от земли в Крыму: угрожают забрать принудительно

На какие еще памятники "посягнули"

Кроме парка в Форосе, оккупанты хотят застроить и другие зеленые зоны на Южном берегу Крыма.

В частности, в парке Харакс, который расположен в поселке Гаспра, собираются строить девятиэтажный дом возле моря. Местные жители рассказали, что на территории парка уже идет масштабное строительство.

На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, но и в лесу соорудят коттеджи.



Застройка парка / Фото "Новая газета"

Сколько памятников должны застроить

Летом 2020 года оккупанты внесли изменения в положение о парках. В списке "Минприроды" Крыма есть 28 памятников садово-паркового искусства. В некоторых из них намерены строить гостиницы, расширять санатории, строить магазины и рынки.

На некоторых территориях позволили даже индивидуальное жилищное строительство.



Застройка памятников / Фото "Новая газета"