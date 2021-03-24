В Крыму оккупанты застраивают парки времен Российской империи: фото
Россияне в оккупированном Крыму начали застраивать памятники садово-паркового искусства. Например, Форосский парк, на котором уже есть 6 строительных площадок.
Источник:"Новая газета"
Фактическим застройщиком парка является компания "Ак Барс".
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На какие еще памятники "посягнули"
Кроме парка в Форосе, оккупанты хотят застроить и другие зеленые зоны на Южном берегу Крыма.
В частности, в парке Харакс, который расположен в поселке Гаспра, собираются строить девятиэтажный дом возле моря. Местные жители рассказали, что на территории парка уже идет масштабное строительство.
На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, но и в лесу соорудят коттеджи.
Застройка парка / Фото "Новая газета"
Сколько памятников должны застроить
Летом 2020 года оккупанты внесли изменения в положение о парках. В списке "Минприроды" Крыма есть 28 памятников садово-паркового искусства. В некоторых из них намерены строить гостиницы, расширять санатории, строить магазины и рынки.
На некоторых территориях позволили даже индивидуальное жилищное строительство.
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