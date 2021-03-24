Росіяни в окупованому Криму почали забудовувати пам'ятки садово-паркового мистецтва. Наприклад, Фороський парк, на якому вже є 6 будівельних майданчиків.

Фактичним забудовником парку є компанія "Ак Барс".

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На які ще пам'ятки "зазіхнули"

Крім парку у Форосі, окупанти хочуть забудувати й інші зелені зони на Південному березі Криму.

Зокрема, в парку Харакс, який розташований в селищі Гаспра, збираються будувати дев'ятиповерховий будинок біля моря. Місцеві жителі розповіли, що на території парку вже йде масштабне будівництво.

На місці двох старих корпусів будують багатоповерхівки, а і в лісі спорудять котеджі.



Забудова парку / Фото "Новая газета"

Скільки пам'яток мають забудувати

Влітку 2020 року окупанти внесли зміни до положення про парки. У списку "мінприроди" Криму є 28 пам'яток садово-паркового мистецтва. У деяких з них мають намір будувати готелі, розширювати санаторії, зводити магазини та ринки.

На деяких територіях дозволили навіть індивідуальне житлове будівництво.



Забудова пам'яток / Фото "Новая газета"