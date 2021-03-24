Росія "просить" українців відмовитися від землі в Криму: погрожують забрати примусово
Росіяни збираються примусово продати землю іноземців в окупованому Криму, якщо ті не "відмовляться" від неї примусово. Більшість земельних ділянок належать українцям.
Джерело:РБК
Всього іноземцям в Криму належало близько 11,5 тисячі ділянок.
До теми Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму: указ вступив у дію
Росія хоче продавати землі примусово
В Росреєстрі заявили, що влада примусово продаватиме землі іноземців. Окупанти стверджують, що люди мають відмовитись від землі протягом року після указу президента Володимира Путіна.
Гроші мають передати колишньому власнику або державі, відшкодувавши вартість майна.
Що цьому передувало
- Раніше Путін підписав указ, яким заборонив іноземцям володіти землею в 19 з 25 муніципалітетів Криму. Він набув чинності у березні 2021 року.
- В Україні цей указ назвали юридично нікчемним. Він не може мати правових наслідків для України після деокупації Криму.
- В Євросоюзі також засудили та не визнали рішення так само як і незаконну анексію Криму Росією. Указ Путіна назвали порушенням гуманітарного права людини.
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