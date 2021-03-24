Россияне собираются принудительно продать землю иностранцев в оккупированном Крыму, если те не "откажутся" от нее принудительно. Большинство земельных участков принадлежит украинцам.

Всего иностранцам в Крыму принадлежало около 11,5 тысяч участков.

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Россия хочет продавать земли принудительно

В Росреестре заявили, что власти будут принудительно продавать земли иностранцам. Оккупанты утверждают, что люди должны отказаться от земли в течение года после указа президента Владимира Путина.

Деньги должны передать бывшему владельцу или государству, возместив стоимость имущества.

Что этому предшествовало