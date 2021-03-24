Россия "просит" украинцев отказаться от земли в Крыму: угрожают забрать принудительно
Россияне собираются принудительно продать землю иностранцев в оккупированном Крыму, если те не "откажутся" от нее принудительно. Большинство земельных участков принадлежит украинцам.
Источник:РБК
Всего иностранцам в Крыму принадлежало около 11,5 тысяч участков.
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Россия хочет продавать земли принудительно
В Росреестре заявили, что власти будут принудительно продавать земли иностранцам. Оккупанты утверждают, что люди должны отказаться от земли в течение года после указа президента Владимира Путина.
Деньги должны передать бывшему владельцу или государству, возместив стоимость имущества.
Что этому предшествовало
- Ранее Путин подписал указ, которым запретил иностранцам владеть землей в 19 из 25 муниципалитетов Крыма. Он вступил в силу в марте 2021 года.
- В Украине этот указ назвали юридически ничтожным. Он не может иметь правовых последствий для Украины после деоккупации Крыма.
- В Евросоюзе также осудили и не признали решение, так же как и незаконную аннексию Крыма Россией. Указ Путина назвали нарушением гуманитарного права человека.
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