Об этом 24 Каналу рассказал Рефат Чубаров. Он отметил, что с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины репрессии в Крыму усилились. Крымским татарам выносят приговоры до 17 лет заключения.

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По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, российский репрессивный конвейер не останавливался ни на минуту.

Недавно вынесли ряд приговоров военного суда в Ростове-на-Дону – на территории России,

– отметил он.

Он пояснил, что большинство крымских татар, против которых фабрикуются уголовные дела, обвиняют в принадлежности к террористическим или экстремистским группировкам. Такими делами в России занимаются военные суды. И самый близкий к оккупированному Крыму такой суд именно в Ростове-на-Дону.

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Эрдоган поговорил с Путиным о судьбе крымских политзаключенных

Чубаров сообщил, что на прошлой неделе в Анкаре проходила международная конференция омбудсменов мира. Там прошла встреча Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом.

На этой встрече очень подробно обсуждался вопрос освобождения, обмена военнопленных, в том числе раненых, а также крымских политзаключенных.

– подчеркнул собеседник.

По его словам, Эрдоган заверил, что будет об этом говорить с Владимиром Путиным. Вчера СМИ сообщили, что разговор Эрдогана с Путиным состоялся 16 января.

"Президент Турции действительно поднял этот вопрос. Но отзовется ли российская сторона на вопрос освобождения военнопленных, гражданских заложников и крымских политзаключенных, это уже от нас не зависит. Посмотрим на позицию Москвы", – отметил Рефат Чубаров.

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