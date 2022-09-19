О том, что у большинства крымских татар и этнических украинцев, за исключением коллаборантов, довольно радостные ожидания быстрого освобождения, рассказал 24 каналу Мустафа Джемилев. В то же время у россиян закрепляется мнение, что им придется покидать полуостров.

Важно Российские органы используют репрессии, – Чубаров сообщил, что фсб давит на крымских татар

Настроения в Крыму

Как отметил лидер крымскотатарского народа, у многих этнических россиян преимущественно есть тревога за свое будущее, опасения относительно того, как с ними будут обращаться украинские власти после деоккупации Крыма. Поэтому некоторые из них пытаются подружиться с крымскими татарами, ведь рассчитывают на их поддержку в будущем.

Кроме того, несмотря на заявления оккупационных властей, что паниковать не надо, люди, живущие вблизи военных баз и аэродромов, поспешно строят себе укрытие на случай бомбардировок. Военные же больше не устраивают демонстративные марши и передвижения колонн.

Репрессии в отношении этнических народов усилились

Несмотря на эти настроения, как подчеркнул Мустафа Джемилев, напряжение между оккупационными властями и крымскими татарами возросло. Особенно после исполнения на свадьбе крымских татар 10 сентября украинских песен.

Сейчас свадьбы крымских татар проходят под пристальным наблюдением сотрудников фсб,
подчеркнул Джемилев.

Репрессии после таких случаев подверглись как владелец ресторана, так и исполнители. В частности:

  • кафе "Арпат" в Бахчисарае, где звучала песня, закрыли;
  • владелец заведения в Бахчисарае получил 15 суток ареста;
  • диджей и танцовщица – по 10 суток;
  • мать жениха – 5 суток;
  • мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;
  • а жена владельца ресторана – 50 тысяч рублей штрафа.

Не промолчал и гауляйтер сергей аксенов. Глава оккупационной администрации ранее заявлял, что на полуострове будут наказываться за украинские песни и лозунги. "Глава" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекать к уголовной ответственности.

Интересно – реакция аксенова на украинские песни: смотрите видео