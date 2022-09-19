О том, что у большинства крымских татар и этнических украинцев, за исключением коллаборантов, довольно радостные ожидания быстрого освобождения, рассказал 24 каналу Мустафа Джемилев. В то же время у россиян закрепляется мнение, что им придется покидать полуостров.

Важно Российские органы используют репрессии, – Чубаров сообщил, что фсб давит на крымских татар

Настроения в Крыму

Как отметил лидер крымскотатарского народа, у многих этнических россиян преимущественно есть тревога за свое будущее, опасения относительно того, как с ними будут обращаться украинские власти после деоккупации Крыма. Поэтому некоторые из них пытаются подружиться с крымскими татарами, ведь рассчитывают на их поддержку в будущем.

Кроме того, несмотря на заявления оккупационных властей, что паниковать не надо, люди, живущие вблизи военных баз и аэродромов, поспешно строят себе укрытие на случай бомбардировок. Военные же больше не устраивают демонстративные марши и передвижения колонн.

Репрессии в отношении этнических народов усилились

Несмотря на эти настроения, как подчеркнул Мустафа Джемилев, напряжение между оккупационными властями и крымскими татарами возросло. Особенно после исполнения на свадьбе крымских татар 10 сентября украинских песен.

Обратите внимание! "Ой, у лузі червона калина", исполненная на свадьбе крымскими татарами, была охарактеризована властью как националистическая и фашистская.

Сейчас свадьбы крымских татар проходят под пристальным наблюдением сотрудников фсб,

– подчеркнул Джемилев.

Репрессии после таких случаев подверглись как владелец ресторана, так и исполнители. В частности:

кафе "Арпат" в Бахчисарае, где звучала песня, закрыли;

владелец заведения в Бахчисарае получил 15 суток ареста;

диджей и танцовщица – по 10 суток;

мать жениха – 5 суток;

мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;

а жена владельца ресторана – 50 тысяч рублей штрафа.

Не промолчал и гауляйтер сергей аксенов. Глава оккупационной администрации ранее заявлял, что на полуострове будут наказываться за украинские песни и лозунги. "Глава" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекать к уголовной ответственности.

Интересно – реакция аксенова на украинские песни: смотрите видео