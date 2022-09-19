Про те, що переважна більшість кримських татар та етнічних українців, за винятком колаборантів, мають досить радісні очікування швидкого звільнення, розповів 24 каналу Мустафа Джемілєв. Натомість у росіян закріплюється думка, що їм доведеться покидати півострів.

Важливо Російські органи використовують репресії, – Чубаров повідомив, що фсб тисне на кримських татар

Настрої у Криму

Як зазначив лідер кримськотатарського народу, натомість у багатьох етнічних росіян переважно є тривога за своє майбутнє, побоювання щодо того, як з ними буде поводитися українська влада після деокупації Криму. Саме тому деякі з них намагаються потоваришувати з кримськими татарами, адже розраховують на їх підтримку у майбутньому.

Окрім того, попри заяви окупаційної влади, що панікувати не треба, люди, які живуть поблизу військових баз та аеродромів, поспішно будують собі укриття на випадок бомбардувань. Військові ж більше не влаштовують демонстративних маршів та пересувань колон.

Репресії щодо етнічних народів посилилися

Попри ці настрої, як підкреслив Мустафа Джемілєв, напруга між окупаційною владою та кримськими татарами зросла. Особливо після виконання на весіллі кримських татар 10 вересня українських пісень.

Зверніть увагу! "Ой, у лузі червона калина", яку виконали на весіллі кримські татари, була охарактеризована владою як націоналістична та фашистська.

Зараз весілля кримських татар проходять під пильним наглядом співробітників фсб,

– підкреслив Джемілєв.

Репресій після таких випадків зазнали як власник ресторану, так і виконавці. Зокрема:

кафе "Арпат" у Бахчисараї, де звучала пісня, закрили;

власник закладу в Бахчисараї отримав 15 діб арешту;

диджей та танцівниця – по 10 діб;

мати нареченого – 5 діб;

мати нареченої – штраф розміром у 40 тисяч рублів;

а дружина власника ресторану – у 50 тисяч.

Не промовчав і гауляйтер сєргєй аксьонов. Очільник окупаційної адміністрації раніше заявляв, що на півострові каратимуть за українські пісні та гасла. "Голова" Криму сказав, що за підтримку України притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Цікаво – реакція аксьонова на українські пісні: дивіться відео