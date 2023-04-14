По словам аналитика организации Евгения Ярошенко, помимо изготовления медалей, в школах Крыма будут собирать посылки для военных России, участвующих в войне против Украины.

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Эти мероприятия проводятся в рамках марафона "Наша победа", который проходит в разных регионах России и на оккупированных территориях Украины. Частью марафона станут также рассказы о родственниках, участвовавших во Второй мировой войне.

Обратите внимание! Международные конвенции запрещают пропаганду войны и подстрекательство к насилию, а Конвенция о правах ребенка предполагает, что образование детей должно быть направлено на воспитание уважения прав человека и основных свобод, а также принципов, провозглашенных в Уставе ООН.

"Крым-SOS" сообщает, что в декабре 2022 стало известно, что из учителей некоторых школ Симферополя собирали деньги на поддержку войны в Украине. При отказе сдать средства учителям "намекали" на возможные неприятности.

Ранее "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на распоряжение российского главы Крыма Сергея Аксенова заявила, что российские власти полуострова требуют усилить сотрудничество военкоматов и школ "в целях военно-патриотического воспитания детей".

Как Украина будет освобождать Крым

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к освобождению временно оккупированного Крыма. Наши военные будут делать все, чтобы вернуть контроль над полуостровом, в том числе и использовать все возможное незапрещенное международными законами оружие.

Он акцентировал на том, что Украина не отказывается от Крыма, потому что остров является неотъемлемой частью страны. Впоследствии он добавил, что ВСУ будут использовать все имеющееся оружие для уничтожения врага.