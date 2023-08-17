Однако вход и выход из Крыма есть по 4 позициям. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Логистика из Крыма
Военный эксперт объяснил, что это:
- Крымский мост,
- мосты между Арабатской стрелкой и Геническом,
- Чонгарский мост – по нему мы уже отработали, поэтому россияне там положили понтонные переправы,
- основная связь с материком – через Армянск – Перекоп.
"Чтобы перевести в оперативное окружение всю крымскую группировку, надо вывести из строя Крымский мост, Генический мост, Чонгарский мост и подойти на дальность в 25 километров к Армянску, чтобы взять под огненный контроль переход", – пояснил Свитан.
Минус Ка-52 под Бахмутом
Недалеко от Бахмута есть граница и российские аэродромы, поэтому там используют и Ка-52. Приблизительное время подлета будет составлять 30 – 40 минут. Однако россияне пытаются это делать осторожно, ведь там есть перепады высот, на которые могут стоять наши ЗРК.
Поэтому очень сложно и опасно россиянам подходить. Иногда они пытаются прорваться, но их отменяют.
– отметил Роман Свитан.
Он объяснил, что кроме артиллерии на высотах, на которых мы сейчас находимся, расположены и ЗРК в рейдовом режиме. Ведь россияне используют очень много беспилотников, поэтому приходится скрывать наши системы. Однако иногда они друг на друга нарываются. Однако это не первый и не последний уничтоженный Ка-52.
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Что даст деоккупация Роботине
Роман Свитан сказал, что Роботино это первая основная русская линия обороны. Именно поэтому после полной зачистки – там нужно расширять плацдарм. Хотя бы около десятка километров должно быть, чтобы дальше продвигаться в Токмак.
А это уже дополнительная вспомогательная линия обороны. У них она не сплошная, а использовали ее для поддержки первой основной линии,
– рассказал военный эксперт.
"Вот сейчас мы в районе Роботино идем сбоку на зачистку второй вспомогательной линии обороны. Туда уже отвели некоторые основные части с новой техникой. Уже можно говорить, что прогрызаем основную линию обороны", – добавил Свитан.
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- Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили очередной драгоценный вертолет окупантов Ка-52. В бригаде сказали, что это уже 8 вертолет, который они уничтожили.
- Кроме того, Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что два сбитых российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов.