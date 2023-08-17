Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что два сбитых российских вертолета Ка-52 не могли летать без иностранных компонентов. Он отметил, что военные говорят, что россияне используют их, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны.
Смотрите также Россия стягивает туда силы с Севера и Юга Украины – военный о ситуации под Бахмутом
Вертолеты содержали западные запчасти
По информации Ермака, этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии.
В частности, говорится о чипах, микропроцессорах, интегральных схемах, приемниках, флэш-памяти, телекоммуникационных трансформаторах, трансиверах, линейных стабилизаторах, микросхемах, без которых его работа была бы невозможна, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты.
"Мы изучаем пути, благодаря которым Россия получает эти компоненты в обход санкций. Работаем с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК", - написал Ермак.
Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию партнерам. Частично ее запечатлели в санкциях, но их нужно больше.
Ермак убежден, что российский ВПК не должен иметь доступа к технологиям.
Сбивать Ка-52 – это здорово. Но гораздо лучше – лишить Россию возможностей его производить,
– написал он.
Сбиение самолетов Ка-52
- Украинские защитники продолжают ликвидировать вражескую технику, в том числе и в воздухе. Так, 17 августа стало известно, что наши военные смогли "приземлить" вражеский вертолет Ка-52.
- Это произошло во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. Впоследствии стало известно об уничтожении еще одного вражеского Ка-52, но уже в Запорожском направлении.
- Также в понедельник утром, 14 августа, стало известно, что неподалеку от Бахмута Донецкой области. украинская армия уничтожила Ка-52 "Аллигатор" с помощью зенитной управляемой ракеты.