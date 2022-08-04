Жительница Крыма пыталась перевоспитать своего мужа, поддерживавшего войну в Украине. Об этом сообщают в российских телеграм-каналах.

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43-летний Олег из Севастополя 3 года назад встретил женщину своей мечты – Светлану. Пара заключила брак, и мужчина даже переписал на любимую половину своего дома.

"Била сковородкой по голове"

Однако семейная идиллия разрушилась 24 февраля, когда россия напала на Украину. Женщине не понравилось, что мужчина поддержал позорные действия российской армии.

А недавно ссора переросла в миксфайт: женщина ударила мужчину сковородкой по голове, а когда тот потерял сознание, ткнула его головой в мусорник,

– говорится в сообщении.

На этом жительница Крыма не остановилась.

Женщина облила автомобиль бензином

Женщина взялась за автомобиль своего мужа.

Садовой лопатой срубила флаги с "Z" и "V". А потом облила машину мужа бензином и стерла все патриотические наклейки,

– рассказывают в российских соцсетях.

Поклонник войны в Украине уже написал на жену заявление в полицию. Но даже после удара сковородкой мужчина не поумнел. Как говорится в сообщении, Олег уже купил новые "патриотические" стикеры для машины и готов бороться до последнего.

Ситуация во временно оккупированном Крыму

Оккупанты понимают свое неизбежное поражение, поэтому уже готовятся, что Крым вернется под контроль Украины. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сейчас во временно оккупированном Крыму идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском и Запорожском направлениях. В то же время на полуострове активизировались партизаны и движение против оккупантов.

Утром 31 июля произошел взрыв в штабе черноморского флота россии. Здание атаковали из самодельного беспилотника, в результате чего пострадали 6 человек. россия цинично попыталась переложить вину на Украину. Но спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что информация о якобы украинской атаке – не соответствует действительности.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы как можно скорее вернуть Крым.

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