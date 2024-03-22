Ранее сообщалось, что горит треть "Крокус Сити Холла". По состоянию на сейчас начала обваливаться крыша здания, что затрудняет работу спасателей.

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Вечером неизвестные во время концерта группы "Пикник" устроили в "Крокус Сити Холле" стрельбу. Как пишут СМИ, сразу после этого они взорвали взрывчатку, что привело к масштабному пожару.

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Пожарным по состоянию на 21:23 не удается локализовать возгорание. В результате возгорания начала обваливаться крыша здания – как и фасад, он также полностью охвачен огнем. Очевидцы сообщают о повторных взрывах.

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Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Ранее СМИ сообщали, что, чтобы спастись от пожара, часть людей вылезли на крышу – что сейчас с ними, неизвестно. Кроме этого, отмечалось, что спасатели привлекли к тушению пожара вертолеты.

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