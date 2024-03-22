Ранее сообщалось, что горит треть "Крокус Сити Холла". По состоянию на сейчас начала обваливаться крыша здания, что затрудняет работу спасателей.
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Теракт в России
Вечером неизвестные во время концерта группы "Пикник" устроили в "Крокус Сити Холле" стрельбу. Как пишут СМИ, сразу после этого они взорвали взрывчатку, что привело к масштабному пожару.
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Пожарным по состоянию на 21:23 не удается локализовать возгорание. В результате возгорания начала обваливаться крыша здания – как и фасад, он также полностью охвачен огнем. Очевидцы сообщают о повторных взрывах.
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Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Ранее СМИ сообщали, что, чтобы спастись от пожара, часть людей вылезли на крышу – что сейчас с ними, неизвестно. Кроме этого, отмечалось, что спасатели привлекли к тушению пожара вертолеты.
Что известно о теракте
- По состоянию на 20:30 первые пострадавшие во время теракта в Подмосковье поступили в медицинские учреждения. Сообщается, что известно по крайней мере о 130 пострадавших, а также 40 погибших. Однако это предварительные данные, ведь пожар продолжает бушевать и спасатели не могут проникнуть внутрь.
- "Крокус Сити Холл" – большой концертный зал, который в различных вариациях размещения людей может вмещать от 6200 до 9527 человек. В то же время СМИ утверждают, что на концерте группы "Пикник" был аншлаг и было занято 7300 мест.
- В то же время очевидцы, которые были внутри "Крокус Сити Холла" рассказывают, что им никто не помогал эвакуироваться. Если бы они побежали не в ту сторону, то могли бы стать заложниками огня. Люди искали выход неосвещенными коридорами