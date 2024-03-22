Раніше повідомлялося, що горить третина "Крокус Сіті Холлу". Станом на зараз почав обвалюватися дах будівлі, що ускладнює роботу рятувальників.
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Теракт у Росії
Ввечері невідомі під час концерту гурту "Пікнік" влаштували у "Крокус Сіті Холл" стрілянину. Як пишуть ЗМІ, одразу після цього вони підірвали вибухівку, що призвело до масштабної пожежі.
Пожежа у ТРЦ "Крокус Сіті Холл": дивіться відео
Пожежникам станом на 21:23 не вдається локалізувати загорання. Внаслідок загоряння почав обвалюватися дах будівлі – як і фасад, він також повністю охоплений вогнем. Очевидці повідомляють про повторні вибухи.
Дах торгового центру в Підмосков'ї обвалюється: дивіться відео
Пожежі надали підвищений ранг складності. Раніше ЗМІ повідомляли, що аби врятуватися від пожежі, частина людей вилізли на дах – що зараз з ними невідомо. Окрім цього, зазначалося, що рятувальники залучили до гасіння пожежі гелікоптери.
Що відомо про теракт
- Станом на 20:30 перші постраждалі під час теракту в Підмосков'ї надійшли до медичних закладів. Повідомляється, що відомо принаймні про 130 постраждалих, а також 40 загиблих. Однак це попередні дані, адже пожежа продовжує вирувати і рятувальники не можуть проникнути всередину.
- "Крокус Сіті Холл" – великий концертний зал, який у різних варіаціях розміщення людей може вміщати від 6200 до 9527 осіб. Водночас ЗМІ стверджують, що на концерті групи "Пікнік" був аншлаг і було зайнято 7300 місць.
- Водночас очевидці, які були всередині "Крокус Сіті Холлу" розповідають, що їм ніхто не допомагав евакуюватися. Якби вони побігли не в той бік, то могли б стати заручниками вогню. Люди шукали вихід неосвітленими коридорами.