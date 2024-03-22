Раніше повідомлялося, що горить третина "Крокус Сіті Холлу". Станом на зараз почав обвалюватися дах будівлі, що ускладнює роботу рятувальників.

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Теракт у Росії

Ввечері невідомі під час концерту гурту "Пікнік" влаштували у "Крокус Сіті Холл" стрілянину. Як пишуть ЗМІ, одразу після цього вони підірвали вибухівку, що призвело до масштабної пожежі.

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Пожежникам станом на 21:23 не вдається локалізувати загорання. Внаслідок загоряння почав обвалюватися дах будівлі – як і фасад, він також повністю охоплений вогнем. Очевидці повідомляють про повторні вибухи.

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Пожежі надали підвищений ранг складності. Раніше ЗМІ повідомляли, що аби врятуватися від пожежі, частина людей вилізли на дах – що зараз з ними невідомо. Окрім цього, зазначалося, що рятувальники залучили до гасіння пожежі гелікоптери.

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